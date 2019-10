TSK Suriye'de barış ve istikrar için üçüncü harekata hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, şimdi de Fırat'ın doğusuna yönelik harekata ilişkin hazırlıklar tamamlandı.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, sadece sınırları içinde değil, sınır ötesinde de terörle mücadelesini sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden, terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.



Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçesini DEAŞ'tan kurtaran Mehmetçik, iki ilçe arasındaki 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerlerini 217 günde teröristlerden arındırdı.



Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden koalisyon içindeki tek ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Böylece terör örgütünün çöküş sürecini başlatan Mehmetçik, bölgenin bu tehditten kurtulmasını sağladı.



Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini duyurmasının ardından TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.



Bu kapsamda Türkiye'de eğitilen binlerce yerel polis göreve başladı. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarına da yoğun katkıda bulunan Türkiye'nin desteği sayesinde bölgenin nüfusu, harekatın üzerinden geçen üç yılda 2 milyona yaklaştı.



Sonraki hedef Afrin'deki terör yuvaları



Fırat Kalkanı Harekatı'nı başarıyla tamamlayan Türkiye'nin bir sonraki hedefi ise Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terörist yuvaları oldu.



Türk Silahlı Kuvvetlerince, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı.



Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde harekatı başlatan TSK, faaliyetlerini Fırat Kalkanı Harekatı'nda da olduğu gibi 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı' çerçevesinde yürüttü.



Harekat kapsamında 4 bin 500'den fazla teröristi etkisiz hale getiren TSK, 200'den fazla meskun mahali terör örgütü üyelerinden arındırarak 2 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağladı.



Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalara hız verildi. Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı. TSK ve ÖSO unsurlarının verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı. Bir senede Afrin'in nüfusu 350 bini geçti.



Türkiye, Afrin'de operasyondan sonra ilçe merkezi ve beldelerde kurulan toplam 7 yerel meclise ziraat, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim alanlarında danışmanlık ve destek sağladı. Yerel yönetimlerin kurulmasına destek verilmesiyle, yerel halk bölgeyi kendisi yönetmeye başladı.



Terör örgütlerine yönelik mücadelesini başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi de Fırat'ın doğusunda yeni bir harekata yönelik hazırlıklarını tamamladı.



Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır' açıklaması yapıldı.



