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Ankara merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 55 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

Güncel / 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:46
Ankara merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 55 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 24 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Kaynak : AA

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