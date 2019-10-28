Besmeleye ayak basan öğrenciler!

Çekmeköy'de bir ilkokulda öğrenciler, iddiaya göre, üzerine 'besmele', 'peygamber' gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtların üzerine ayakları ile bastırıldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor. Kaynak : İHA

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