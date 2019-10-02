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'O Ses Türkiye'de flaş değişiklik!

Yeni sezon çekimleri başlayan 'O Ses Türkiye'den ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı sürpriz bir karara imza attı.

Televizyon / 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:32
'O Ses Türkiye'de flaş değişiklik!

TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, format değişikliğini duyurunca jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı.

JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ

5 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek 'O Ses Türkiye'de, jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

Acun Ilıcalı, bundan sonra yarışmada 'Jüri bloklama butonu' olacağını açıkladı.'Bloklama butonu' sayesinde jüri üyeleri, bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini engelleyebilecek.

Jürinin şaşkın bakışları arasında değişikliği açıklayan Acun Ilıcalı, "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" dedi.

'O Ses Türkiye'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen jüri üyesi Murat Boz olmuşt

Beyazıt ÖztürkMurat BozSeda SayanTürkiyeAcun Ilıcalı


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