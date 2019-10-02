Dışişleri Bakanlığı'ndan o ülkeye seyahat uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı, Irak'a seyahat edeceklere uyarılarda bulunurken, zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınılması gerektiğini vurguladı.



YARDIMA İHTİYACI OLANLAR İÇİN NUMARA



Bakanlık yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle;



Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları,







Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir.



Durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyacı olabilecek vatandaşlarımız ile Irak'taki yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezine (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Komşuda gösterilerin şiddeti artıyor!