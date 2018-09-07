USD (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60 EURO (Alış - Satış) : 7,66 - 7,67

Kardeş kurşunuyla ölüm kamerada

Niğde’de kız kardeşinin sokak düğününde erkek kardeşi tarafından vurularak hayatını kaybeden Hasan Koyun’un vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı.

3. Sayfa / 07 Eylül 2018 Cuma 12:13
Kardeş kurşunuyla ölüm kamerada
Video için tıklayın

Olay, 31 Ağustos gecesi Bor ilçesinin Bağdüz Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak düğünü sırasında tabancayla havaya ateş açıldı. Sıkılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun’un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun’un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu belirledi. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vurulma anı kamerada

Kamera görüntüsünde pistte oynayan Hasan Koyun’un karşısından gelen kardeşi Ramazan Koyun’un silahı havaya kaldırmadan tetiğe bastığı görülüyor. İlk kurşun direkt ağabeyi Hasan Koyun’un başına isabet ederken talihsiz adam yere yığılıyor. Kaynak : İHA

Ömer HalisdemirPolis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı