Düşen helikopterdeki yolcu Otokar Başkanvekili

Bostancı sahilinde bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanmıştı.



Yaralanan kişilerden birinin Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi Halil Ünver olduğu belirlendi. Ünver daha önce İHA tarafından bir ödül töreninde görüntülenmişti.



Halil İbrahim Ünver (68), Otokar'ın yönetim kurulu başkanvekiliydi. Ünver, Otokar bünyesindeki kritik savunma sanayii projelerini yürütmekteydi.



OTOKAR'I BABASI KURDU



Halil İbrahim Ünver, İsmet İnönü'nün terzisi ve Türkiye'nin ilk şehirlerarası otobüsünü üreten Otokar'ın kurucusu Bodrumlu İzzet Ünver'in oğlu. 1963 yılında kurulan Otokar'a Koç grubu ortak oldu.



Otokar'ın yüzde 45'i Koç grubunun, yüzde 25'i Ünver Holding'in yüzde 30'u ise halka açık. Şirket hissedarı Ünver Holding A.Ş., Ünver Ailesi tarafından kontrol edilmektedir. 1970 yılında Koç Holding tarafından yönetilmeye başlanan Otokar, savunma sanayii projeleri ile dikkat çekiyor.



Halil Ünver savunma sanayii projelerinde yer alıyordu



Otokar, Sakarya'daki 552 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 2 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Otokar, toplu taşımacılık alanında otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için semi-treyler ve hafif kamyon, savunma sanayii için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretiyor. Yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olan Otokar, otomotiv ve savunma sanayiinde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri ile yer alıyor. Türkiye'de otobüs sektöründe ve savunma sanayii kara araçlarında lider kuruluş olan Otokar, Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY Dönem-1'de ana yüklenici olarak görev aldı.

Kaynak : İHA