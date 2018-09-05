Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa...

Ayrıntılar geliyor..ABD Başkanı Trump, İdlib'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, 'İdlib'de katliam olursa ABD çok kızacak' ifadesini kullandı. Trump, Esad'a suikast iddialarına da değindi, 'Esad'a suikast konusunu konuşmadım.' dedi.



BM zirvesine dikkat çeken Trump, 'Ruhani ile görülşmek imkansız değil' diye konuştu.



Dün, Beyaz Saray tarafından Esad'a uyarı açıklaması gelmişti. Yapılan açıklamada, 'Esad yeniden kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefikleri hızlı ve uygun cevap verecek' ifadesine yer verilmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de önceki gün düzenlediği basın brifinginde Rusya destekli bir Esad rejimi saldırısının İdlib'deki durumu daha kötü hale getireceğini kaydetmiş, kimyasal silah kullanılması durumunda ise ABD'nin seçeneklerinin belli olduğunu söylemişti.



ABD Savunma Bakanı James Mattis de Suriye'de Esad rejiminin muhaliflerin bulunduğu bölgeye kimyasal silahları taşıdığı yönündeki iddialar üzerine yaptığı değerlendirmede, 'Bizim yönetimimizin kimyasal silah kullanımına karşı verdiği tepkiyi iki defa gördünüz.' ifadesini kullanmıştı.