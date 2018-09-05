USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa...

ABD Başkanı Trump, İdlib'de katliam olursa ABD'nin buna çok kızacağını açıkladı.

Dünya / 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:36
Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa...

Ayrıntılar geliyor..ABD Başkanı Trump, İdlib'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, 'İdlib'de katliam olursa ABD çok kızacak' ifadesini kullandı. Trump, Esad'a suikast iddialarına da değindi, 'Esad'a suikast konusunu konuşmadım.' dedi.

BM zirvesine dikkat çeken Trump, 'Ruhani ile görülşmek imkansız değil' diye konuştu.

Dün, Beyaz Saray tarafından Esad'a uyarı açıklaması gelmişti. Yapılan açıklamada, 'Esad yeniden kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefikleri hızlı ve uygun cevap verecek' ifadesine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de önceki gün düzenlediği basın brifinginde Rusya destekli bir Esad rejimi saldırısının İdlib'deki durumu daha kötü hale getireceğini kaydetmiş, kimyasal silah kullanılması durumunda ise ABD'nin seçeneklerinin belli olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de Suriye'de Esad rejiminin muhaliflerin bulunduğu bölgeye kimyasal silahları taşıdığı yönündeki iddialar üzerine yaptığı değerlendirmede, 'Bizim yönetimimizin kimyasal silah kullanımına karşı verdiği tepkiyi iki defa gördünüz.' ifadesini kullanmıştı.

Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya İdlib'i vurdu Rusya İdlib'i vurdu

Beyaz SaraySavunma BakanıKatliamDışişleri Bakanlığı SözcüsüKimyasal Silah


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı