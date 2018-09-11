FETÖ'ye yönelik 'komiserlik sınavı' soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırdıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün yazılı sınav öncesinde verdiği sorularla komiser yardımcısı olan 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 21 ilde operasyon başlattı. 38'i daha önce görevinden ihraç edilen, ikisi açıkta bulunan 40 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Bu arada hakkında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28'inin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.