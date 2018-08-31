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Hırsızlık zanlısı güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı

Başkentte, çalıntı kamyonetle bir iş yerinin kepenklerine çarpıp kırarak hırsızlık yapan zanlılardan biri, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü sayesinde tespit edildi Başta hırsızlık olmak üzere 15 ayrı suçun faili olduğu belirlenen zanlı saklandığı evde yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2018 Cuma 07:11
Hırsızlık zanlısı güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı
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Ankara'da çalıntı kamyonetle bir iş yerinin kepenklerine çarpıp kırarak hırsızlık yapan zanlılardan biri, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ'a bağlı Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşen cep telefonu ve tablet bilgisayar hırsızlığını soruşturan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, 67 EA 712 plakalı bir kamyonetle iş yerinin kepenklerine çarpıp kırarak içeri giren zanlılardan birinin araçtan indiği an yer aldı.

Görüntülerden yola çıkan polis, söz konusu kişinin 'Çakır' lakabıyla tanınan O.K olduğu tespit ederken, kamyoneti kullanan kişinin kimliğini belirlenemedi.

Bu arada kamyonetin olaydan bir süre önce Bostancık Mahallesi 1580 Sokak'tan çalındığı ortaya çıkarken, yapılan soruşturmada O.K'nin iş yeri hırsızlığı, otodan hırsızlık, kapkaç, yağma, tehdit, açıktan hırsızlık ve kasten yaralama olmak üzere 15 ayrı suçun faili olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, O.K'nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada adresini tespit ederek evinin kapı zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, O.K'yi bir kanepenin arkasında saklanırken yakaladı.

Zanlının sorgusunda Kayaş, Siteler, Karapürçek ve Doğantepe bölgelerinde gerçekleşen 5 ayrı iş yerinden televizyon hırsızlığını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : AA

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