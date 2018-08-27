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Yemen'deki Kahire Kalesi yeniden ziyarete açıldı

Türkiye ile Yemen arasındaki kardeşlik köprüsü olarak bilinen Taiz’deki Kahire Kalesi yeniden ziyaretçilere açıldı.

Kültür-Sanat / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
Yemen'deki Kahire Kalesi yeniden ziyarete açıldı

Yemen'in kültür başkenti Taiz'de bulunan Kahire Kalesi 4 yıldan sonra yeniden ziyaretçilere açıldı. Bin 500 metre yükseklikteki kenti kuş bakışı görebilen Kahire Kalesi, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Taiz'deki Kültür Merkezi tarafından bayram etkinlikleri kapsamında Kahire Kalesi'nde şehri yeniden canlandırmak ve şehirdeki Husilere karşı halkı bilinçlendirme amacıyla paneller ile tiyatro ve konser etkinlikleri düzenlendi.

Hicri 426 ile 532 arasında inşa edilen Kahire Kalesi, Osmanlı döneminde bir süre askeri ve idari bir merkez olarak da kullanılmıştı.

Taiz'deki Kültür Merkezi tarafından yapılan açıklamada, savaştan 4 yıl sonra Kahire Kalesi'nin Yemenliler için kalıcı bir şekilde kapılarının açık tutulacağını açıkladı.

Öte yandan, Arap koalisyonunun desteklediği hükümet güçlerinin operasyonunun devam ettiği Taiz'de, şehrin bir kısmı Husilerden henüz temizlenemedi. Kaynak : İHA

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