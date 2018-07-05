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Bodrum'da korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde makilik ve otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın nedeniyle çevrede evi bulunan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

3. Sayfa / 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:35
Bodrum'da korkutan yangın
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Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.

Yangına havadan 1 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilmeye başlandı. Çevrede bulunan vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu

Hızla büyüyen yangını söndürmek için çevrede bulunan vatandaşlar da seferber oldu. Evinin yakınına kadar gelen yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşayan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bahçede bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçenin büyük bir bölümü duman altında kalırken, şuana kadar yaklaşık 15 dönümlük alanın kül olduğu öğrenildi.

Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Kaynak : İHA

KöpekYangına MüdahaleHelikopter


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