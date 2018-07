Sinemada komediye yoğun ilgi

Sinemaseverler, yılın ilk 6 ayında özellikle yerli komedi filmlerine yoğun ilgi gösterdi.



En çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan film ise 'Arif v 216' oldu.



Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk yarısında en çok izlenen film, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Arif v 216' oldu. Film, vizyonda kaldığı süre içinde 4 milyon 967 bin 153 kişi tarafından seyredildi. Seyirciyle ilk kez Ocak ayında buluşan komedi ve bilim kurgu türündeki film, 18 Mayıs'taki ikinci vizyon tarihinin ardından toplam 62 milyon 976 bin 533 lira hasılat elde etti.



Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı komedi filmi 'Ailecek Şaşkınız', yılın en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımı, 4 milyon 32 bin kişi izlerken filmden elde edilen gelir ise 44 milyon 670 bin 123 lira oldu.



İlk kez Ocak ayında seyirciyle buluşan 'Deliha 2', 2 milyon 98 bin kişi tarafından izlendi. 'Deliha' ve 'Görümce' filmlerinin senaryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay'ın bu kez yönetmen koltuğuna da oturduğu film, kariyer yolunda ilerlemeye çalışan Zeliha'nın hikayesini anlatıyor. Komediseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmden elde edilen hasılat 24 milyon 532 bin 321 lira oldu.



Hollywood yıldızları Robert Downey Jr., Chris Evans, Benedict Cumberbatc, Scarlett Johansson, Chris Pratt'in rol aldığı 'Avengers: Sonsuzluk Savaşı' filmi, bir milyon 907 bin kişi tarafından izlendi. Christopher Markus ve Stephen McFeely'nin senaryosunu yazdığı macera, aksiyon türündeki filmden elde edilen hasılat 27 milyon 288 bin liraya ulaştı.



Gülse Birsel'in filmini 5 milyon 274 bin kişi seyretti



Gülse Birsel'in yazdığı 'Aile Arasında' adlı komedi filmi, listenin 5'inci sırasında yer aldı. İlk gösterimini 1 Aralık 2017'de yapan film, bir milyon 890 bini yılın ilk 6 ayında olmak üzere, önceki yılın verileriyle birlikte 5 milyon 274 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen hasılat ise 64 milyon 440 bin lira oldu. Eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme töreni için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu edinen filmde, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh ve Gülse Birsel rol aldı.



Listenin 6'ncı sırasında bulunan 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filmi bir milyon 480 bin kişi tarafından seyredildi. Kamil Çetin'in yönettiği komedi türündeki yapımdan elde edilen hasılat ise 17 milyon 435 bin lira oldu.



Macera, komedi ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çeken 'Deadpool 2' filmi listenin 7'nci sırasında yer aldı. Filmi toplam bir milyon 337 bin kişi izlerken yapımdan toplam 17 milyon 332 bin liralık hasılat elde edildi.



Adrian Molina ile Lee Unkrich'in yönettiği 3 boyutlu animasyon filmi 'Coco' vizyonda olduğu 2 hafta içinde 978 bin kişi tarafından izlendi. 8'inci sırada yer alan filmin hasılatı ise 12 milyon 400 lira oldu.



Bora Egemen'in yönettiği, Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin başrollerinde yer aldığı 'Hadi Be Oğlum' filmini 956 bin kişi izledi. Hayatını, oğlu Efe'ye adayan balıkçı Ali'nin hikayesini ele alan dram türündeki yapımdan, 11 milyon 304 bin lira hasılat elde edildi.



Macera, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki 'Labirent: Son İsyan' filmini 892 bin 119 kişi seyretti. Başrollerinde Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster'in yer aldığı filmin hasılatı 11 milyon 924 bin liraya ulaştı.



Yılın ilk yarısında sinema salonlarına gidenlerin sayısı ise 37 milyon 243 bin 744 kişi oldu. Kaynak : AA