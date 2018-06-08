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Saman yüklü tır alev alev yandı

Gaziantep’te saman yüklü tır alev alev yandı.

3. Sayfa / 08 Haziran 2018 Cuma 17:29
Saman yüklü tır alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Harun Bayrakçı (47) yönetimindeki saman balyası yüklü tır öğle saatlerinde Nurdağı kırsal Gözlühöyük Mahallesi Gerçin mezrasında yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Tır şoförü Harun Bayrakçı, dorseden alevlerin yükseldiği fark edince tırı dorseden kurtararak jandarma ile itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangın, Nurdağı ve Gaziantep itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle anıza sıçramadan kontrol altına alındı. Dorse ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Tır şoförü Harun Bayrakçı, 'Balyaların yüklenmesi devam ederken, neden kaynaklandığını anlamadığım alevlerin ani yükseldiğini görünce canımızı ve tırı dorseden kurtardım. Yangına müdahale ederek söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ederim' dedi.

Kaynak : İHA

Jandarma


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