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Sıcak Haber : İstanbullular için son dakika uyarısı!!..

İstanbullular için son dakika uyarısı!

Marmara Denizi üzerinde gök gürültülü ve kısa süreli sağanak yağmura neden olması beklenen bir yağışlı hava kütlesi, İstanbul’a doğru ilerliyor. Kısa süreli yağışın 1,5 saat içerisinde başlaması bekleniyor.

Yaşam / 28 Haziran 2018 Perşembe 15:17
İstanbullular için son dakika uyarısı!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Prof. Şen'in Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:

AKOM 5 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) 'İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor' açıklamasını yaptı.

Sağanak YağışSağanak Yağmurİstanbul Teknik ÜniversitesiBüyükşehir BelediyesiAfet Koordinasyon Merkezi


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