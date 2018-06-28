Emin Pazarcı: CHP Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle el-ele

24 Haziran seçimlerini de kaybeden CHP'ye CHP'li seçmenin güveni tamamen yok oldu.



Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki siyasetini özetledi.



'Partinin müzmin sorunları vardı zaten. Üstüne bir de Kemal Kılıçdaroğlu ile mutasyona uğradı. İyice garip bir hal aldı' diyen Pazarcı, 'Cumhuriyetin kurucusu olduğunu iddia eden CHP, artık Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle el-ele, kol-kola yürüyor' ifadelerini kullandı. Pazarcı, 'Oysa, CHP'nin asıl sorunu zihniyet!' dedi ve Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık Koltuğu'na oturduğundan bu yana CHP'yi ne hale getirdiğini anlattı.



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