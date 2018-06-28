USD (Alış - Satış) : 4,63 - 4,64 EURO (Alış - Satış) : 5,40 - 5,41

Emin Pazarcı: CHP Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle el-ele

Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki siyasetini özetledi: Cumhuriyetin kurucusu olduğunu iddia eden CHP, artık Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle el-ele, kol-kola yürüyor.

Güncel / 28 Haziran 2018 Perşembe 10:21
Emin Pazarcı: CHP Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle el-ele

24 Haziran seçimlerini de kaybeden CHP'ye CHP'li seçmenin güveni tamamen yok oldu.

Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki siyasetini özetledi.

'Partinin müzmin sorunları vardı zaten. Üstüne bir de Kemal Kılıçdaroğlu ile mutasyona uğradı. İyice garip bir hal aldı' diyen Pazarcı, 'Cumhuriyetin kurucusu olduğunu iddia eden CHP, artık Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle el-ele, kol-kola yürüyor' ifadelerini kullandı. Pazarcı, 'Oysa, CHP'nin asıl sorunu zihniyet!' dedi ve Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık Koltuğu'na oturduğundan bu yana CHP'yi ne hale getirdiğini anlattı.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! Kaynak : Beyaz Gazete Özel

PazarcıKemal KılıçdaroğluEmin Pazarcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı