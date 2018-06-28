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2 Milyon adayın YKS maratonu başlıyor

Bu yıl ilki uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu yapılacak. 2 milyondan fazla aday üniversiteli olabilmek için YKS’de ter dökecek.

Eğitim / 28 Haziran 2018 Perşembe 10:42
2 Milyon adayın YKS maratonu başlıyor

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek. YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT'de ise adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru çözecek.

Öte yandan, TYT'ye 2 milyon 381 bin 784 aday, AYT'ye 2 milyon 19 bin 853 aday, YDT'ye 131 bin 453 aday başvurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, YKS sorularının tamamı ise 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak. Kaynak : İHA

Fen BilimleriMatematikYabancı Dil


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