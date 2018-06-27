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İçişleri'nden kayıp çocuklarla ilgili açıklama!

İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde kaybolan çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kaybolan Sedanur bulundu. Leyla ve Yasin için ek personel verildi.

Güncel / 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:52
İçişleri'nden kayıp çocuklarla ilgili açıklama!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan Seda Nur Çelik bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır. Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

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