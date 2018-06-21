Mine Kırıkkanat'tan skandal Abdülmetin Balkanlıoğlu tweeti!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.



Kırıkkanat, Türkiye'nin önde gelen alimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatına ilişkin çok çirkin bir ifade kullandı.



MEKANI CEHENNEM OLSUN



Twitter'dan açıklama yapan Kırıkkanat Abdülmetin Balkanlıoğlu için 'Mekanı cehennem olsun!' dedi.





Mekanı cehennem olsun! https://t.co/Z0E4ATgmGz — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) 20 Haziran 2018