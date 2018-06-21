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Mine Kırıkkanat'tan skandal Abdülmetin Balkanlıoğlu tweeti!

Mine Kırıkkanat'tan hayatını kaybeden Abdülmetin Balkanlıoğlu hakkında şok sözler...

Güncel / 21 Haziran 2018 Perşembe 09:38
Mine Kırıkkanat'tan skandal Abdülmetin Balkanlıoğlu tweeti!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Kırıkkanat, Türkiye'nin önde gelen alimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatına ilişkin çok çirkin bir ifade kullandı.

MEKANI CEHENNEM OLSUN

Twitter'dan açıklama yapan Kırıkkanat Abdülmetin Balkanlıoğlu için 'Mekanı cehennem olsun!' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaMine KırıkkanatCumhuriyetSkandalTürkiye


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