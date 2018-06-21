USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,49 - 5,50

Bin polisle metruk binalarda torbacı avı

Adana’da torbacıların metruk binaları mesken tuttuğunu öğrenen polis, özel harekatında da desteğiyle metruk binalara şok baskın yaptı.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 12:06
Bin polisle metruk binalarda torbacı avı

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve geldiği ilk günden bu güne 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik savaş açtı. 'Gençlerimizi zehirletmeyeceğiz, zehir tacirlerine gençlerimizi yok ettirmeyeceğiz' ilkesinden hareket ettiğini her fırsatta söyleyen Yıldız bu kez de bir türlü belediyeler tarafından yıkılmayan metruk binaları uyuşturucu bağımlıları ve satıcılarının mesken haline getirdiğini tespit ederek buralara operasyon yapılması için talimat verdi.

Yıldız'ın talimatıyla harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında özel harekat ve çevik kuvvetin de olduğu bin polisle gündüz vakti harekete geçti. Polis kent genelinde yaklaşık bin metruk binaya şok baskınlar düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri metruk bina önlerinde güvenlik önlemi alırken narkotik polisleri de binaları didik didik aradı. Yapılan aramalarda metruk binada uyuşturucu kullanan şahıslara içmekten, satan şahıslara da uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılırken çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu içmekte kullanılan malzeme ele geçirildi.

Polisin metruk binalara yönelik baskınlarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak : İHA

Uyuşturucu TicaretiEmniyet MüdürüAdana Emniyet MüdürlüğüUyuşturucu BağımlılarıGüvenlik Önlemi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı