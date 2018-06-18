USD (Alış - Satış) : 4,72 - 4,72 EURO (Alış - Satış) : 5,47 - 5,48

Koca dehşeti! Önce karısını sonra kendini...

Kapıcılık yapan bir kişi, evde tartıştığı karısını sokak ortasında darp ettikten sonra bıçakladı. Karısını yaralayan şahıs daha sonra kendini bıçaklamaya başladı.

3. Sayfa / 18 Haziran 2018 Pazartesi 17:14
Koca dehşeti! Önce karısını sonra kendini...

Olay, Bağlar ilçesi Şehitlik Mahallesi 71. Sokak’ta meydana geldi. Şaban A. isimli şahıs, eşiyle evde tartışmaya girdi. Bir süre evde tartışan ikiliden Ayşe A., eşyalarını toplayarak dışarı çıkmak istedi. Elinde turşu bidonu ve birkaç elbise ile dışarı çıkan Ayşe A., bir süre ilerledikten sonra eşinin sesini duydu.

Ayşe A.’nın yanına yaklaşan Şaban A., eşini darp ettikten sonra yanında getirdiği bıçakla karısına saldırdı. Ayşe A.’yı darp edip yaralayan Şaban A., bıçağı daha sonra kendisine saplamaya başladı.



Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Şaban A. ile eşi Ayşe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay yerinde çalışmalarını tamamlayan güvenlik güçleri de görgü tanıklarının ifadelerinin alınması için ekip aracıyla karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak : İHA

Aile KavgasıPolis EkipleriBıçaklı SaldırıGüvenlik GüçleriSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı