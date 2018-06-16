Bacakları kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili gözaltı

Sakarya'nın Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru bir köpeğin yerde kıvrandığını gördü.



Veterinere götürülen köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderildi.



İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi.



Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında bölgede çalışma yapan kepçe operatörü gözaltına alındı.



GÜL: İŞ MAKİNESİ KAZAEN AYKLARINI KESMİŞ



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yavru köpeğin ayaklarının iş makinesinin kazayla kesildiğine yönelik bilgiler olduğunu söyledi.



Bakan Gül, “Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor” dedi.



Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 'Yaşam hakkı sadece insanlar için değil, hayatı paylaştığımız dostlarımız, hayvanlar için de kutsaldır. Hayvanlar aleyhine işlenen öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren çalışmamızı bir süre önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Kanunlaştırılması seçim sonrası ilk icraatlarımızdan olacak.'



Hastane yetkililerinden sosyal medyada yapılan açıklamada, 'Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen herşeyi yaptığımız beirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik' denildi.

