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Kasalı motosiklete bağladığı köpeği sürükledi

Adana’nın Karataş ilçesinde 3 tekerlekli kasalı motosikletin arkasına bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü, tepki çekti.

3. Sayfa / 09 Nisan 2018 Pazartesi 16:46
Kasalı motosiklete bağladığı köpeği sürükledi
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Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntüde, ayaklarından iple bağlanan hareketsiz haldeki bir köpeğin 3 tekerlekli motosikletle yerde sürüklendiği görülüyor.

Karataş ilçesinde çekilen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaşın cep telefonuyla olanları görüntülerken, olaya tepki göstererek, ‘Suriyelilerin yaptığını görüyorsunuz' şeklinde konuştuğu görülüyor. Kaynak : İHA

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