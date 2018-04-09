Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntüde, ayaklarından iple bağlanan hareketsiz haldeki bir köpeğin 3 tekerlekli motosikletle yerde sürüklendiği görülüyor.



Karataş ilçesinde çekilen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaşın cep telefonuyla olanları görüntülerken, olaya tepki göstererek, ‘Suriyelilerin yaptığını görüyorsunuz' şeklinde konuştuğu görülüyor. Kaynak : İHA