Melih Gökçek'ten Aylin Nazlıaka açıklaması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebinin reddedilmesini esprili bir şekilde değerlendirdi.
CHP'deki ‘Atatürk posterini kim indirdi?' tartışmaları ardından partiden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazıaka için bugün kritik bir önem taşıyordu.
CHP'nin bugün toplanan Parti Meclisi'nde Nazlıaka'nın partiye yeniden dönmek için yaptığı başvurunun oylaması yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan Parti Meclisi'nde Nazlıaka'nın af talebi kabul edilmedi.
Karara Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten esprili bir değerlendirme geldi. Nazlıaka'nın CHP'ye geri alanması için Kılıçdaroğlu'na ricada bulunduğunu hatırlatan Gökçek, sosyal medya hesabına 'Bugün CHP Parti Meclisi bu talebi reddetmiş. Aylin Hanım ancak elimden bu kadar geldi, kusura bakma. Aklıma bana gıcığına yapmadılar gibi de gelmiyor değil.” diye yazdı.
BAK KILIÇDAROĞLU— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Nisan 2018
SEN DE MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜN...
BENCE PARTİ MECLİSİNİ BİR DAHA TOPLA...
MERAK ETME AYLİN BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ... pic.twitter.com/0WO46K7ylo
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
BİLİYORSUNUZ AYLİN NAZLIAKA HANIMEFENDİ’NİN CHP’YE TEKRAR ALINMASI İÇİN KILIÇDAROĞLU’NA RİCADA BULUNMUŞTUM...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Nisan 2018
BUGÜN CHP PARTİ MECLİSİ BU TALEBİ REDDETMİŞ...
AYLİN HANIM ANCAK ELİMDEN BU KADAR GELDİ, KUSURA BAKMA...
AKLIMA BANA GICIĞINA YAPMADILAR GİBİ DE GELMİYOR DEĞİL... pic.twitter.com/xdxY2OkryO