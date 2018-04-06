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Melih Gökçek'ten Aylin Nazlıaka açıklaması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebinin reddedilmesini esprili bir şekilde değerlendirdi.

Siyaset / 06 Nisan 2018 Cuma 19:33
Melih Gökçek'ten Aylin Nazlıaka açıklaması

CHP'deki ‘Atatürk posterini kim indirdi?' tartışmaları ardından partiden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazıaka için bugün kritik bir önem taşıyordu. 

CHP'nin bugün toplanan Parti Meclisi'nde Nazlıaka'nın partiye yeniden dönmek için yaptığı başvurunun oylaması yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan Parti Meclisi'nde Nazlıaka'nın af talebi kabul edilmedi.

Karara Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten esprili bir değerlendirme geldi. Nazlıaka'nın CHP'ye geri alanması için Kılıçdaroğlu'na ricada bulunduğunu hatırlatan Gökçek, sosyal medya hesabına 'Bugün CHP Parti Meclisi bu talebi reddetmiş. Aylin Hanım ancak elimden bu kadar geldi, kusura bakma. Aklıma bana gıcığına yapmadılar gibi de gelmiyor değil.” diye yazdı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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