USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Afrin sınırında şükür namazı kılındı

Afrin sınırının sıfır noktasındaki Hatay’ın Hassa ilçesine yaptırılan Süleyman Şah Namazgahı, kılınan cuma ve şükür namazının ardından düzenlenen törenle açıldı.

Yaşam / 06 Nisan 2018 Cuma 14:11
Afrin sınırında şükür namazı kılındı

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla devam ederken, Kocaeli Darıca Belediyesi ve Hatay Hassa Belediyesi işbirliği ile bir Osmanlı geleneği olan Süleyman Şah Namazgahı hayata geçirildi.

Namazgah açılış töreninde konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 120 metrekare üzerine kurulan namazgahın yapımının 5 günde tamamlandığını ifade etti.

Başkan Karabacak, medeniyet coğrafyasında, özgün örneklerine rastlanan namazgahlardan birini Suriye sınırında inşa etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel de Darıca Belediyesi tarafından kalıcı bir eser kazandırıldığını ifade ederek, “Namazgah yapılan alan daha önceden vatandaşlarımız tarafından yağmur duası yapılan bir bölgeydi. Bizler de burayı hem vatandaşlarımız tarafından hem de Zeytin Dalı Harekatı'na giden askerlerimiz tarafından kullanması açısından bu bölge farklı bir anlam kazanıyor” diye konuştu.

Afrin sınırına sıfır noktada yer alan Hatay'ın Hassa ilçesinde hizmete giren Süleyman Şah Namazgahı açılışına Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, cuma namazı sonrası Afrin zaferi için şükür namazı kılınarak son buldu. Kaynak : İHA

Türk Silahlı KuvvetleriAbdurrahman DemirelŞükrü KarabacakBelediye BaşkanıSüleyman Şah


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı