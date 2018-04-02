Bahar ortasında Uludağ'a kar yağdı

Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan karla birlikte Uludağ beyaza büründü. Kar kalınlığı 115 santimetreye ulaştı. Zirvede hava sıcaklığı eksi bir derece olarak ölçülürken, tatil için Uludağ'a çıkan Endonezyalı turistler ise kar yağışını büyük bir ilgiyle izledi. Bol bol fotoğraf çekinen yabancı turistler, karın keyfini doyasıya yaşadı.



Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın güneşli, kar kalınlığının ise 115 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en düşük eksi 2, en yüksek ise 10 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını yürütüyor. Kaynak : İHA