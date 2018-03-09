Yıldırım'a bağlı Hacivat Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, baba işe giderken, anne Beraa Elhadri ve çocukları Emel Elisa ile Muhammet Elisa evde kaldı. Çocukların evde oynadığı sırada, soba halının üzerine düştü. Halının alev almasıyla anne Elhadri balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, 110 ve 112 ekipleri sevk edildi.



Çelik kapının kilitli olması sebebiyle içeri giremeyen itfaiye ekipleri, sepetli araçla balkona çıktı. Anne ve çocuklarını sepete bindiren ekipler, Suriyeli aileyi yanmaktan kurtardı. Anne ve çocuklara 112 ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Çocuklar kontrol için 112 ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak : İHA