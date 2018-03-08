USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni ile Adil Öksüz'ün baldızının da bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Şüphelilerden 33'ü yakalandı.

3. Sayfa / 08 Mart 2018 Perşembe 09:03
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ögütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada, aralarında terör örgütü elabaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de bulunduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile sözde 'Beylikdüzü imamı' Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Şüpheli Tetik'e, Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kaynak : AA

Adli KontrolTerör ÖrgütüGözaltı İşlemiAdil Öksüzİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı