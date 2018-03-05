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Belediye binasında dehşet: 2 ölü

Esenyurt’ta yasak aşk yaşadığı kadının çalıştığı belediye binasına gelen adam dehşet saçtı. Pompalı tüfekle kadını öldüren adam aynı tüfekle daha sonra intihar etti.

3. Sayfa / 05 Mart 2018 Pazartesi 14:54
Belediye binasında dehşet: 2 ölü

Olay, Esenyurt'ta Belediyesi Ek Hizmet Binası içerisinde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, evli olan 43 yaşındaki Bülent Özyürek aynı yaştaki evli ve çocukları olan Muradiye B. ile yasak aşk yaşıyordu. Özyürek, Muradiye B'nin çalıştığı Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na pompalı tüfekle geldi. İçeride çalışanlara da silahı doğrultan Özyürek, daha önce tartıştığı iddia edilen Muradiye B'yi göğsünden vurduktan sonra kendi göğsüne doğru ateş etti. Belediye çalışanları içeride dehşeti yaşarken, olay yerine çağrılan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şerit çekerek kimsenin içeri girişine izin vermedi. Cinayetin yaşandığı belediye ek hizmet binası önüne çok sayıda özel harekat ekibi de sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cinayet kurbanı kadın ve adamın cenazesi aynı araca konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaynak : İHA

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