'Sahte belgeleri bavulla sızdıran gazeteci eşcinsel'

Habertürk yazarlarından Oray Eğin, bugün 'Bu adamların hepsi neden eşcinsel?' başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.



Dünyanın yakın tarihi yazıldığında çok kritik dönemeçlerde kilit noktalarda eşcinsellerin önemli rol oynadığını belirten Eğin, Türkiye'den de çok çarpıcı örnekler verdi.



FETÖ kumpasında gaylerin aktif rol oynadığını yazan Eğin, 'Sahte belgeleri bavulla sızdıran “gazeteci” bir eşcinsel mesela.' diye yazdı.



Eğin şöyle devam etti:



Ergenekon davasının şaibeli hahamı Tuncay Güney de. Hatta Kırık Hoca’nın medya şirketlerinde pek çok eşcinsel çalıştı. Eşcinselliğini gizleyen bir Samanyolu TV spikerinin kendi web sitesindeki şahsi galerisi Fatih Ürek’in gazino posterlerine taş çıkaracak cinstendi; kendi fotoğraf albümüyle kendini dolaptan çıkardı. FETÖ, tetikçi olarak kullandığı eşcinsellerin yanında kamuoyunun bildiği yazarlara da destek oldu.



Köşe yazısının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel