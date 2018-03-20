USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,83 - 4,84

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul’da Nevruz öncesi terör operasyonu düzenlendi. 19 adrese giren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

3. Sayfa / 20 Mart 2018 Salı 08:51
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya nevruz öncesi kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede 19 adrese girildi. Operasyonda terör örgütüne destek verdiği iddia edilen kişiler gözaltına alındı. Ekipler evlerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : İHA

İstanbul Emniyet MüdürlüğüNevruzPkk Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı