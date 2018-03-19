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MHP lideri Bahçeli'den Afrin açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli twitter hesabından açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli açıklamasında, "Afrin’e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum. Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini görmekten, hiçbir gevşemeye, hiçbir esnemeye uğramadan sürecek olmasından da umutluyum, kıvanç doluyum." dedi.

Siyaset / 19 Mart 2018 Pazartesi 18:59
MHP lideri Bahçeli'den Afrin açıklaması

Bahçeli yaptığı açıklamada, 'Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla; güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir. Ay yıldızlı al bayrak göndere çekildiği her yerde barışın, huzurun, sükûnetin, istikrarın, kurtuluşun ve dengenin simgesi ve selamet müjdesi olacaktır. İnanan kazanacak, sırtını Hakk'a dayayan, haklı ve iradeli olan mutlaka sonuç alacaktır. Unutmayalım ki, istikbal Türkiye'nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir.' ifadeleirne yer verdi.

HASAN CELAL GÜZEL'İN VEFATINA İLİŞKİN TAZİYE MESAJI

Bahçeli açıklamasında, 'Türk siyaset ve devlet hayatının saygın isimlerinden Sayın Hasan Celal Güzel'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Güzel'in gerek bürokraside, gerekse de siyaset alanında Türkiye'ye önemli hizmetleri geçmiştir. Merhum Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.' dedi.

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