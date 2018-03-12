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New York'ta helikopter kazası: 5 ölü

New York'ta bir helikopterin nehre düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 12 Mart 2018 Pazartesi 09:47
New York'ta helikopter kazası: 5 ölü

New York'ta bir helikopterin nehre düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada, helikopterdeki 5 kişinin öldüğü doğrulandı.

Polis, pilotun kurtulduğunu, helikopterdeki beş yolcudan ikisinin olay yerinde, dalgıçlar tarafından sudan ağır yaralı çıkarılan üç yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaynak : AA

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