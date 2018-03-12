New York'ta helikopter kazası: 5 ölü

New York'ta bir helikopterin nehre düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü.



New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada, helikopterdeki 5 kişinin öldüğü doğrulandı.



Polis, pilotun kurtulduğunu, helikopterdeki beş yolcudan ikisinin olay yerinde, dalgıçlar tarafından sudan ağır yaralı çıkarılan üç yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.



Kaynak : AA