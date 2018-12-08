Gözaltı sayısı 700'ü geçti

Fransa'da gerçekleştirilen Sarı Yeleklilerin protestosu dördüncü haftasında sürüyor. Ülke genelinde yelmeler gerçekleştiren Sarı Yeleklilerin eyleminde binlerce kişi başkent Paris'e akın etti. Hükümetin geri adımı eylemcileri durdurmaya yetmedi. Ülke genelinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, ilk kez zırhlı araçlar sokaklara indi. 90 bine yakın polis de sokaklardaki yerini alarak güvenliği sağlamaya çalışıyor. En şiddetli eylemler ise başkent Paris'te gerçekleştiriliyor. Polis, sabah saatlerinde sokağa inen göstericileri gözaltına almaya başladı.



Başkent Paris'te 575 kişi, ülke genelinde ise en az 700 kişi gözaltına alındı. Polis, eylemcilere plastik mermi ve gaz ile müdahale ediyor. Paris sokaklarında 8 bin polis, 12 zırhlı araç güvenliği sağlamaya çalışıyor.



Eyleme katılan bir Türk, “Aldığımız para ile geçinemiyoruz. Dolayısıyla hakkımızı aramak için sokaklara geldik. Geçen haftada buradayım. 200-300 Türk var burada da” ifadelerini kullandı.











Kaynak : İHA

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