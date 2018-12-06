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Mide bulandıran olay

Nur Viral'in sunduğu programa katılan kandının anlattıkları yok artık dedirtti.

Televizyon / 06 Aralık 2018 Perşembe 14:54
Mide bulandıran olay
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Beyaz Tv'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadının anlattıkları isyan ettirdi.

Canlı yayına bağlanan kadın halasının damadına ilgisi olduğunu söyleyince dinleyenlerin kanı dondu.

'BEN UYANDIRACAĞIM'

Kadın halasının kuzenini zorla o adama verdiğini söylerken 'Benim kuzenim 27-28 yaşlarında eşi de 35 yaşlarında. Halamda 50 yaşlarında. Bu şahıs kuzenimi yıllardır istiyordu. Halamda ona verelim diye doldurdu. Kuzenim madem istiyorsunuz öyleyse gidiyim dışarıda konuşuum dedi, halam yanımda konuşacaksınız diye tutturdu. Kuzenimin nişanlısı onların evinde kaldı, annesi ben uyandıracağım diyordu. Damadı geldiğinde süsleniyordu,püsleniyordu. Güzel kokular sürüyordu, makyaj yapıyordu.' diye konuştu.

'BATSIN BU DÜNYA'

Sunucu Nur Viral seyircinin anlatıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemezken 'Batsın bu dünya' diyerek tepkisini gösterdi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz TvNur Viral


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