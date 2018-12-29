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Çeşme'de görülmemiş hırsızlık

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir villaya giren ikisi kadın olmak üzere altı hırsız, 3-4 gün kaldıkları villada yedi, içti ve eğlendikten sonra soyarak kaçtı. Altı hırsızlık zanlısı, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalarken, olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

3. Sayfa / 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:52
Çeşme'de görülmemiş hırsızlık

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosu’na kayıtlı Ceza Avukatı Ümit Kaya’nın Çeşme ilçesi Boyalık mevkisindeki havuzlu lüks villasına giren D.K., Y.D., M.K. ve Ö.Y. adlı erkek zanlılarla kız arkadaşları A.K. ve M.B., 3-4 gün boyunca lüks villada yedi, içti ve alem yaptı. Lüks villada kaldıkları sürece evi talan eden zanlılar, daha sonra da villayı soyarak kaçtı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine soyulan villaya gitti. Olay yeri inceleme ekipleri de villaya giderek, detaylı inceleme yaptı. Zanlıların villada bıraktıkları çok sayıda parmak izlerini incelemeye alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda zanlıları tespit ederek yaptıkları operasyonla yakaladı.

Üç villayı daha soymuşlar

Gözaltına zanlıları sorgulayan ekipler, Ceza Avukatı Kaya’nın villası dışında üç ayrı villayı da soyduklarını tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soyulan villaların sahiplerini arayarak olay hakkında bilgilendirme yaptı.

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev de, avukat Ümit Kaya’yı arayarak bilgilendirdi. Ceza avukatı Kaya, hem emniyet müdürü Alev’e hem de polis ekipleri teşekkür etti.

Ekiplerin kısa sürede olayı çözerek yakaladıkları zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda erkek zanlılardan Ö.Y. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, üçü erkek, ikisi kadın toplam 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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