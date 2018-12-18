Serbest bırakıldıktan 5 dakika sonra...

MasterChef yarışmasından uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edilen ve beslediği papağana işkence uygulayan Murat Özdemir, dün akşam gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özdemir, savcılığın talimatıyla 5 dakika sonra yeniden gözaltına alındı.







ÖĞLE SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLECEK



Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir, öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek. Gece polis merkezinde tutulan Özdemir'in alkollü olduğu belirtildi. Murat Özdemir'in öğle saatlerinde adliyeye gönderileceği öğrenildi.



Murat Özdemir'den papağana işkence