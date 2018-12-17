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Maaşlara 541 lira zam müjdesi!

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. Ocak'ta maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.64 çıkacak.

Ekonomi / 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:56
Maaşlara 541 lira zam müjdesi!

Tüm emekliler Ocak'ta zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Memur emeklilerine ise yüzde 4 artışın yanı sıra 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 artış ortaya çıkarken, memur emeklilerinin zammı da yüzde 7.14 enflasyon farkıyla yüzde 11.14'e ulaştı. Geriye tek veri kaldı.

SINIR YÜKSELİYOR
Ocak'ta maaşlar artacağı için, ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor.

Ocak'ta bu sınır 5 aylık verilere göre bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak. Ayrıca ek ödemelerin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak.

SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak.

OCAK'TA İKİ ARTIŞ VAR
5 aylık enflasyona göre; ek ödeme dahil en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruştan bin 130 lira 7 kuruşa, en yüksek maaş da 5 bin 87 lira 87 kuruştan 5 bin 629 lira 23 kuruşa ulaşacak.


EnflasyonMemur


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