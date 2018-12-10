USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

Aralıkta opera şöleni

Operaseverler için Aralık ayında La Traviata ve Puccini’nin La Boheme’i gösterimi gerçekleştirilecek.

Kültür-Sanat / 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:05
Aralıkta opera şöleni

Operaseverler Aralık ayını Metropolitan Opera gösterimleri ile dopdolu geçiriyor. Akmerkez CinemaPink salonlarının ev sahipliği yaptığı opera gecelerinde ayın ilk gösterimi 15 Aralık Cumartesi günü La Traviata ile saat 20.55’te gerçekleşecek. Alexandre Dumas’nın meşhur ‘Kamelyalı Kadın’ romanından esinlenilerek hazırlanan La Traviata, bir partide tanışan dilber Violetta ile taşralı saf genç Alfredo’nun dillere destan aşk hikâyesini anlatıyor.

Birbirlerini çok seven bu iki aşığın, Alfredo’nun babası tarafından ayrılması sonucu trajik bir sonla biten hikâye, bir dönem eski Türk filmlerinin ilham kaynağı olmasıyla tanınıyor.

Opera şöleni müzik dehası İtalyan besteci Puccini’nin ölümsüz eseri La Boheme ile devam ediyor. Eser, 27 Aralık Perşembe günü saat 19.30’da opera tutkunlarının karşısına çıkıyor. Ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin en meşhur eserlerinden biri olan La Bohme dikişçi bir kadın olan Mimi ile şair Rodolfo arasında yaşanan aşkı anlatıyor. Birbirlerine ilk görüşte âşık olan dikişçi Mimi ile şair Rodolfo’nun, zor şartlar altındaki ilişkilerinin kurgulandığı eser, opera tarihinin de en sevilen ve en çok seslendirilen oyunlarından biri olma özelliği taşıyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ÖlümsüzMetropolitanAkmerkezİtalyan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı