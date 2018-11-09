ABD'nin kararı arkasındaki gerçek

ABD cephesinden yapılan son açıklamada terör örgütü PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler paylaşanlara para ödülü verileceği dünyaya duyuruldu.



Bu adım memnuniyetle karşılansada yeni tartışmaların doğmasına neden oldu.



'ABD TASFİYE EDİYOR'



Gazeteci Ahmet Kekeç, ABD'nin aldığını kararı köşesinde değinirken dikkat çekn ifadeler kullandı.



Kekeç, ABD'nin PKK'yı yenilemek için düğmeye bastığını belirtirken 'Dağ kadrosundaki aktörleri de, şimdi, Amerika tasfiye ediyor. Yeni sürüm PKK için bu şart! Hülasa, “iyiliğimize” gibi görünen “ödül” kararının arkasında iyi niyet aramamak lazım... Çünkü terör örgütü yöneticilerinin başına milyon dolarlık ödül koyan Amerika, PKK'nın Suriye şubesi olan YPG'yi eğitmeye ve silahlandırmaya devam ediyor! ' ifadelerini kullandı.



Yazının tamamı için tıklayınız

Kaynak : Beyaz Gazete Özel