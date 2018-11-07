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E-5'Te kamyon devrildi, trafik kilitlendi

E-5 Beylikdüzü Edirne istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kamyon devrildi. Trafik Edirne istikametine durma noktasına geldi.

3. Sayfa / 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:19
E-5'Te kamyon devrildi, trafik kilitlendi

E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir kamyon devrildi. Kaza nedeniyle E-5 Edirne istikameti trafiğe kapandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun lastiğinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kamyonet bir otomobilin üstüne devrilip yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla yoldan kaldırılmaya çalışılıyor. Kazayı kamyondakiler ve otomobildekiler yara almadan atlattı. Kaynak : İHA

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