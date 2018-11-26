USD (Alış - Satış) : 5,24 - 5,25 EURO (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97

Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi başladı.

Siyaset / 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi başladı
Video için tıklayın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşmesi başladı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, yerel seçimle ilgili ittifak konusunu ele alacak. Kılıçdaroğlu’nu SP Genel Merkezine gelişinde SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın karşıladı. Kılıçdaroğlu’na ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

CHP daha önce de İYİ Parti ile yerel seçimle ilgili temaslarda bulunmuştu.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Oğuz Kaan SalıcıSaadet PartisiGenel Başkan YardımcısıSaadet Partisi Genel BaşkanıGenel Başkan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı