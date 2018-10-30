Anaokulu anında tahliye edildi

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmının kazan dairesinde zeminde gece çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle okulun duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. 140 öğrencisi bulunan okul çökme ihtimaline karşı tatil edildi. Veliler okulun durumu hakkında bilgilendirilirken, gelen öğrenciler de geri gönderildi.



Öte yandan öğrencilerin yarından itibaren Mirza Çalışkan Anaokulunda eğitime devam edeceği açıklandı. Okulda gerekli önlemler alınırken, eşyalar da tahliye edilmeye başlandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre binanın 2012'de yapıldığı öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.