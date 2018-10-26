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Güney ve Kuzey Kore 22 askeri kuleyi kaldırıyor

Kuzey Kore ve Güney Kore yönetimleri, ağır bir şekilde silahlandırılmış sınırlarında bulunan 22 askeri kulenin kaldırılacağını açıkladı.

Dünya / 26 Ekim 2018 Cuma 13:04
Güney ve Kuzey Kore 22 askeri kuleyi kaldırıyor

Kuzey Kore ve Güney Kore askeri heyetleri, geçtiğimiz ay tüm düşmanca faaliyetleri durdurma çağrısı yapmış, kademeli olarak uçuşa yasak bölgenin, bekçi kulelerinin, sınırdaki silahların ve mayınların kaldırılması kararını almıştı. Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, karşılıklı olarak 1 kilometrelik alandaki 11'er bekçi kulesinin yıkılmasına ve Kasım ayı sonuna kadar aynı bölgede bulunan teçhizat ve askeri personeli geri çekmeye karar verildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Önemli adımlar, karşılıklı olarak doğrulanarak Aralık ayında bitmiş olacak” ifadesi kullanıldı.

“Ortak Bölge” silahtan temizlendi

Ayrıca askeri heyetler, Han Nehri'nin ortak olarak incelenmesi ve ticari gemilere tekrar açılması konusunu da görüşerek çalışmalar için ortak bir çalışma komisyonu kurulmasına karar verdi. Bakanlık, Ortak Güvenlik Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerinin ve ateşli silahların kaldırılmasının tamamlandığını söyledi.

Kaynak : İHA

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BakanlıkGüney KoreKuzey Kore


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