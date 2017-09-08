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AB Arakan'a sessiz!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, gündemde Myanmar'ın olmadığını söyledi..

Dünya / 08 Eylül 2017 Cuma 22:26
AB Arakan'a sessiz!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ve toplantıya ev sahipliği yapan Estonya'nın Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile düzenlediği basın toplantısında, AB dışişleri bakanlarıyla Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri, Ortadoğu barış süreci ve Venezuela'daki siyasi kriz, AB üyeliğine aday ülkelerle de radikalleşme ve terörle mücadele hususlarını ele aldıklarını belirtti.

AB SESSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Bir gazetecinin AB'nin Myanmar'daki gelişmeler hakkında ne düşündüğü sorusuna Mogherini, "Toplantı gündemimizde Myanmar yok." yanıtını verdi.

GÖRÜŞME HALİNDEYİZ

Toplantı gündeminde olmayan konular hakkında konuşmak istemediğini belirten Mogherini, birkaç gün önce konuya ilişkin bir açıklama yaptığını ve muhataplarıyla görüşme halinde olduğunu söyledi.

BİR KINAMA BİLE YOK

AB, birkaç gün önce Myanmar hakkında yaptığı açıklamada, "tüm taraflara gerginliği azaltma ve itidal çağrısında" bulunmuş ancak Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı baskı ve zulmü güçlü bir şekilde kınamaktan kaçınmıştı.

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