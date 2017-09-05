Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Kumluca açıklarında halen batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esen rüzgarın, öğleden sonra 7 ila 8 kuvvetinde (saatte 60-80 kilometre) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.



Fırtınanın yarın akşam etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor.



Kaynak : AA