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Suriyeli çocukları dilendiren çeteye operasyon

Suriyeli ailelerden iddiaya göre bin TL’ye kiraladıkları çocukları İstanbul’a getirerek dilendiren çete çökertildi.

3. Sayfa / 12 Eylül 2017 Salı 14:25
Suriyeli çocukları dilendiren çeteye operasyon
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Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak İstanbul'a getirildiği yönünde ihbar almış, yapılan operasyon sonrası çete üyeleri kıskıvrak yakalanmıştı. Çeteye yönelik operasyonlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Çete üyelerinin, çocukları dilendirerek elde ettikleri paralarla fotoğraf çektirdiği belirlendi. Ayrıca bazı çete üyelerinin sosyal medya hesabından silahlı poz verdikleri ortaya çıktı.



OPERASYON ANI KAMERADA

Öte yandan, Çocuk Polisi ve zabıta ekiplerinin metrobüste dilenen çocukları kurtarmak için yaptıkları operasyon da kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ekipler metrobüs durağındaki çocukları zabıtalarla birlikte yakalıyor. Bazı çocukların ise kaçtığı görülüyor.


Kaynak : İHA

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