Suriyeli çocukları dilendiren çeteye operasyon

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak İstanbul'a getirildiği yönünde ihbar almış, yapılan operasyon sonrası çete üyeleri kıskıvrak yakalanmıştı. Çeteye yönelik operasyonlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Çete üyelerinin, çocukları dilendirerek elde ettikleri paralarla fotoğraf çektirdiği belirlendi. Ayrıca bazı çete üyelerinin sosyal medya hesabından silahlı poz verdikleri ortaya çıktı.







OPERASYON ANI KAMERADA



Öte yandan, Çocuk Polisi ve zabıta ekiplerinin metrobüste dilenen çocukları kurtarmak için yaptıkları operasyon da kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ekipler metrobüs durağındaki çocukları zabıtalarla birlikte yakalıyor. Bazı çocukların ise kaçtığı görülüyor.





Kaynak : İHA