USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

Yozgat'ta 2 asırlık konak zamana direniyor

Yozgat’ın Lök Köyünde bulunan 2 asırlık tarihi konak ve hamam, gelecek nesillere aktarılmak için restore edilmeyi bekliyor.

Kültür-Sanat / 11 Eylül 2017 Pazartesi 11:39
Yozgat'ta 2 asırlık konak zamana direniyor

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Demet Taşkan, sanat tarihi ve kültür açısından son derece önemli olan konak ve hamamda incelemelerde bulundu. Taşkan, eserlerin tescillenip koruma altına alınarak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.


Tarihi konak ve hamam üzerinde çalışma başlattıklarını dile getiren Taşkan,'Burada hem ahşap oyma tekniği hem de kalem işi bezeme tekniği kullanılmış. Bu boyamalar Batılılaşma döneminin izlerini gösteriyor. Buraların çok iyi korunması gerekiyor. Bu eserlerin tescillenip koruma altına alınması ve turizme kazandırılması gerekir. Bir an önce restore edilip daha iyi korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

Tarihi konak ile birlikte köyde bir de tarihi hamamın bulunduğunu ifade eden Taşkan,'Köyde kişisel amaçlı mimari özellikleri bulunan bir hamam var. Hamamın küçük bir bölümü ayakta kalabilmiş, diğer kısımları yıkılmış. Bu hamamın da tarihi konak gibi koruma altına alınması gerekir. Hem konağın hem de hamamın tarihi yönüyle araştırılması Yozgat için önemli bir kazanım olacaktır' diye konuştu.

Kaynak : İHA

Sanat TarihiFen Edebiyat FakültesiÖğretim ÜyesiMimariBozok Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı