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Katar Emiri'nden çok kritik ABD hamlesi!

Şeyh Temim, AFCENT Komutanı Korgeneral Harrigian ve üst düzey subaylarla görüştü.

Yaşam / 11 Eylül 2017 Pazartesi 20:22
Katar Emiri'nden çok kritik ABD hamlesi!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nü ziyaret etti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Şeyh Temim, El-Udeyd Üssü'ndeki Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ile ABD Merkez Komutanlığına bağlı ortak hava operasyonları merkezini ziyaret etti.

Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ve özellikle de hava savunma birliklerinin stratejisiyle ilgili bilgi alan Emir Temim, daha sonra üsteki savaş uçaklarıyla bazı askeri araçları yakından inceledi.

Şeyh Temim, ziyareti sırasında ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT) Komutanı Korgeneral Jeffrey Harrigian ve diğer ABD'li üst düzey subaylarla görüştü. Görüşmede, terörle mücadelenin yanı sıra ortak askeri iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

ABD'nin Körfez bölgesindeki en önemli askeri üslerinden biri olan Udeyd Hava Üssü, başkent Doha'nın güneybatısında yer alıyor. Kaynak : AA

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