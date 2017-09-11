İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti

Edinilen bilgiye göre olay nisan ayında İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Enerji dağıtım şirkentinde çalışan 24 yaşındaki O.Ü. kaçak kontrolü bahanesiyle bir çocuk annesi 42 yaşındaki Ebru T'nin evine girdi.



'SENİNLE OLMAK İSTİYORUM'

Tek tek odaları kontrol eden saldırgan evde kimsenin olmadığını anlayınca Ebru T. ye cinsel saldırıda bulundu. Beyaz Haber mikrofonlarına konuşan Ebru T. 'Evde kimsenin olmadığına emin olduktan sonra yanıma gelip benimle cinsel ilişkiye girmek sitediğini, çok kötü olduğunu söyledi. 'dedi.



RÖPORTAJ SIRASINDA BAYILDI

Eline aldığını bıçakla kendini savunmaya başladığını söyleyen Ebru T. '155'i aradım. Sağolsunlar hemen geldiler. Karakolda ifademi verdim.' ifadesini kullandı. Röportaj sırasında zor anlar da yaşayan Ebru T, baygınlık geçirdi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel